Weststeirisches Musiker-Trio lädt zum ersten "Sunnseitn-Fest"

Große Feste sind die Mitglieder der Gruppe "Sunnseitn" gewohnt, immerhin sorgten sie schon beim Oktoberfest in München für tolle Stimmung. Feierlaune soll auch am 11. März beim ersten "Sunnseitn-Fest" in Köflach aufkommen.