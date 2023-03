Ihr Konzert im letzten Sommer auf der Burg Obervoitsberg war ein voller Erfolg. Auch aufgrund der großen Nachfrage entschied sich Ärztin und Musikerin Katrin Rosenzopf mit Anfang des Jahres, heuer weitere Konzerte folgen zu lassen. "Und zwar am 18. und 19. März in der villahafner in Maria Lankowitz, die für ihre feinen Veranstaltungen in intimer Atmosphäre bekannt ist", kündigt Rosenzopf an.