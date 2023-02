Die Intervalle, in der es eine Veränderung an der Spitze der SPÖ in Köflach (Bezirk Voitsberg) gibt, scheinen immer kürzer zu werden. Erst im August des vergangenen Jahres hatte der bisherige geschäftsführende Stadtparteiobmann Jürgen Kreiner sein Amt zurückgelegt. "Ich habe beruflich und gewerkschaftlich viel zu tun. Auf zehn Hochzeiten kann ich nicht tanzen", sagte der Vizebürgermeister der Lipizzanerstadt damals im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.