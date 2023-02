Weststeirisches Trio "Ligist 3" erzielte schon nach wenigen Monaten Erfolge

Im August 2022 gründeten drei bekannte Gesichter der heimischen Musikszene die neue Band "Ligist 3" und begeistern mit Volksmusik und Schlager. Ihr erstes Album ist in Planung, zu sehen sind sie in Köflach am 11. März.