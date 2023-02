In der Bärnbacher Piberstraße 27, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Therapiezentrums "WellWest", eröffnet am 1. März 2023 der Allgemeinmediziner Adrian Mathias Moser seine Praxis. Er übernimmt damit die Kassenstelle von Dr. Leo Nebel, der in den Ruhestand ging.