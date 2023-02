Für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien findet am Sonntag, dem 5. März 2023, mit Beginn um 17 Uhr in den Stadtsälen Voitsberg ein großes Benefizkonzert statt. Initiator ist Bernd Prettenthaler, der nach Konzerten für die Flutopfer in Bangladesch, die Erdbebenopfer in Nepal und zuletzt für die Ukrainehilfe bereits sein viertes Benefizkonzert auf die Beine stellt. "Gerade in schweren Zeiten ist Musik wichtig, weil sie verbindet. Ich bin ein sozial denkender und lebender Mensch, wenn es jemandem nicht gut geht, bin ich sehr gerne bereit zu helfen", verrät der Musiker im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.