Für Margarethe Perl steht fest: "Ich will unbedingt wieder mitmachen. Bitte Michi, ich will unbedingt wieder dabei sein." Die Rede ist von den Lungauer Langlauftagen, bei denen alljährlich rund 100 Sportler und Sportlerinnen mit Beeinträchtigungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Salzburg zusammenkommen, um sich im Wettkampf gegenüber zu treten.