Welcher nicht mehr ganz so junge Fan der volkstümlichen Unterhaltungsmusik hat nicht noch den großen Hit "Wegen Liebeskummer woant man net" der "5 Weststeirer" im Ohr? Über ein Jahr lang war die Gruppe, die sich später "Wild Weststeirer" nannte, damit in der Hitparade vertreten, davon neun Wochen am ersten Platz.