Mehr als 150 Skulpturen und Büsten aus Ton, Gips und Bronze sind im Ambrosi-Museum in Stallhofen ausgestellt. Ihr Schöpfer, der Künstler und Bildhauer Gustinus Ambrosi, wurde genau vor 130 Jahren, am 24. Februar 1893, geboren. Zu Lebzeiten fertigte er die Abbilder von zahlreichen historischen Persönlichkeiten an und wirkte als Dichter und Philosoph.