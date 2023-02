"Bunter, fröhlicher und abwechslungsreicher denn je" soll der Fasching in Köflach dieses Jahr gefeiert werden. Mit dem Faschingsumzug in der Innenstadt, dem Blochziehen des ESV Oberpichling und dem Maskenball der FF Graden werden die närrischen Kräfte der Stadtgemeinde heuer erstmals gebündelt: Am 18. Februar 2023 werden die drei Veranstaltungen zu einem großen Fest im Zeichen des Faschings vereint.