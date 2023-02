"Politische Beteiligungsprojekte sollen nicht für, sondern mit Jugendlichen abgehalten werden", so beschreibt die Geschäftsführerin von "Landentwicklung Steiermark", Sandra Höbel, die Idee hinter den Jugendtreffen, die demnächst in verschiedenen steirischen Regionen – darunter auch in der Weststeiermark – stattfinden sollen. Jugendliche, die sich von der Politik nicht gehört oder bedacht fühlen, bekommen mit diesen Treffen ein Sprachrohr – denn was sie erarbeiten, geht bis in die Landespolitik.