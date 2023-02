In ländlichen Gebieten hatte der Tag Mariä Lichtmess, also der zweite Februar, eine besondere Bedeutung. Für die Landwirte bedeutete er etwa, dass die Hälfte des Winters bereits überstanden war. Unter anderem aus diesem Grund wurde der Tag mit unterschiedlichsten Bräuchen gefeiert. Dazu zählt auch das "Kropfnwoakn", wobei Krapfen ohne Füllung in Schnaps getaucht und danach gegessen werden.