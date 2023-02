Ob der Lieblingssuperheld, die anmutige Prinzessin oder der diebische Pirat: Zu Fasching kann jeder - egal, ob jung oder alt - für einige Zeit sein Alltagsgesicht zuhause lassen und in eine neue Rolle schlüpfen. Bei den Kindermaskenbällen am Wochenende in Södingberg und Bärnbach tobten sich sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen in ihren Kostümen aus. Verkleidet, maskiert und geschminkt erfreuten sich die Ballgäste gemeinsam am Essen, Tanzen und ausgelassenen Beisammensein.