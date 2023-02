Rund 100 Bergretter aus der Weststeiermark und dem Bezirk Murtal begaben sich am vergangenen Samstag, dem 4. Februar, auf den Salzstiegl, um dort mit ihren Suchhunden für den Ernstfall zu trainieren. Bei der großen Übung wurde unter anderem ein Lawineneinsatz durchgeführt. Gefordert waren die Einsatzkräfte der Ortsstellen Voitsberg, Köflach, Graz, Deutschlandsberg und Übelbach sowie die an das weststeierische Einsatzgebiet angrenzenden Ortsstellen Zeltweg und Knittelfeld. Skurril: Ausgerechnet während der Großübung kam es, wie berichtet, in der Nähe des Skigebiets zu einem Notfall. Die Bergretter konnten einen Schneeschuhwanderer, der kurz vor dem Erfrieren war, binnen weniger Minuten bergen.