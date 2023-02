Unter dem Motto "Fire & Ice" lädt die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen am Samstag, dem 4. Februar, nach zweijähriger Zwangspause wieder zum Feuerwehrball. Für diesen Anlass haben sich die Kameradinnen und Kameraden etwas Besonderes einfallen lassen. Zusammen mit der Destillerie Hochstrasser stellten sie ihren eigenen Feuerwehr-Gin her. Unter der Anleitung von Juniorchef Martin Hochstrasser vermengten sie Wacholderbeeren, Gewürzmischung und Zitrusfrüchte, etikettierten Flaschen und kreierten ein Endprodukt, das bei einer ersten Verkostung überzeugte. Die einzelnen Produktionsschritte wurden in einem Youtube-Video dokumentiert.