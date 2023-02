"Was ein echter Musikant ist, den holt die Lust und die Freude am Musizieren immer wieder ein", lacht Heribert Pirsterer vom legendären Zangtaler Quintett. Das Zangtaler Quintett, seit beinahe sechs Jahrzehnten ein Fixstern der Unterhaltungsmusik, startete vor vier Jahren wieder neu durch. Den nicht mehr ganz jungen Fans volkstümlicher Musik klingen die Titel wie "Franz fahr net noch San Franzisco", "Heut geh i net in die Disco", das "Goaßbocklied", "I bin das Raspa-Sepp" oder "Der Dings do" noch immer in den Ohren. Mit diesen flotten Stück'ln sangen und spielten sich die "Zangtaler" vor Jahren nicht nur in die Herzen ihrer Fans, die Gruppe eroberte den deutschsprachigen Raum.