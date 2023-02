Wie war Ihr erster Eindruck vom Lipizzanergestüt Piber?

Alfred Hudler: Ich habe Anfang Dezember meinen Dienst angetreten und umgehend alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass hier, vor allem was die Zucht der Lipizzaner und die Landwirtschaft betrifft, viele kompetente Menschen am Werk sind, die mit Herzenslust bei uns arbeiten. Es ist wirklich alles gut in Schuss.