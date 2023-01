Der Tag Mariä Lichtmess am 2. Februar hatte für die ländliche Bevölkerung früher eine große Bedeutung. "Noch mein Vater übte den Brauch aus, an diesem Tag die Futtervorräte für das Vieh zu überprüfen, denn der Lichtmesstag zeigte die Hälfte des Winters an, in dem die Tiere mit Heu versorgt werden mussten", erzählt Kainachs Bürgermeister Victor Schriebl. Der Feiertag war auch Lostag für die Dienstboten: An diesem Tag wurden Dienstverhältnisse bestätigt oder gelöst.