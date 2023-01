In aktuell knapp 50 Mitmach-Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen aus der Bevölkerung heraus Ideen und Lösungen für die drängenden sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit gefunden werden. Das ist das Ziel der von der Schweisfurth Stiftung in München, die sich für zukunftsfähige Land- und Lebensmittelwirtschaft einsetzt, koordinierten Initiative. In der Steiermark gibt es mit Graz-Nord, Stadtteil Eggen-Lend (Graz) sowie Fürstenfeld und Voitsberg bislang vier Mitmach-Regionen.