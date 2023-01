Er kam nicht nur schnell, sondern auch kräftig genug, um die Einsatzkräfte der Region rund um die Uhr auf Trab zu halten: Der Wintereinbruch in der Weststeiermark erfreut zwar die hiesigen Skigebiete, macht aber vor allem dem Verkehr zu schaffen. Mittlerweile kam es bereits zu Stromausfällen in den Tunneln auf der Pack, ebenso in zahlreichen Haushalten – und auch die Verkehrsunfälle häufen sich.