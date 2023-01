"Ich liebe Überraschungen. Aber es gehört viel dazu, dass ich sie nicht durchschaue", antwortet Ulla Walther auf die Frage, ob sie vor der Gala-Nacht der "Köpfe des Jahres" der Süd- und Weststeiermark am Montag eine Ahnung von den romantischen Plänen ihres Partners Hans-Peter Stangl hatte. Nachdem dieser als Sieger in der Kategorie Sport präsentiert wurde, bat er sie auf die Bühne, ging auf die Knie und hielt um ihre Hand an. "Und sie hat Ja gesagt", freut sich Stangl, der die Szene nach der ereignisreichen Woche im Kopf durchspielt.