Steirisches Kabarett-Duo absolvierte letzten Auftritt vor der Babypause

Am Donnerstag, dem 19. Jänner 2023, begeisterte das Kabarett-Duo Kaufmann-Herberstein das Publikum in Bärnbach mit dem Programm "BeziehungsWeise". Nun geht es für Therese Herberstein in die Babypause.