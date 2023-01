In Tirol trinkt sogar der Krampus Hafermilch, in Voitsberg zumindest die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule: "Ungewöhnliche" Zutaten und deren Verkostung standen am 18. Jänner am (Speise-)Plan der 3b-Klasse. Neben Hafermilch wurden etwa Süßkartoffel-Brownies oder – das Highlight – Grillen mit Barbecue-Gewürz probiert.