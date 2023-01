Wer in Voitsberg eine Jause kaufen möchte, hat künftig eine Auswahlmöglichkeit mehr zur Verfügung - und das direkt in der Innenstadt. Vor allem für Fleischliebhaber wird der lange Fußmarsch zu den Supermärkten außerhalb des Stadtzentrums künftig nicht mehr so oft nötig sein: Denn der Unternehmer Stefano Scarná bietet seit kurzem frisch gemachte Leberkäsesemmeln, Brathühnchen und Würstel zum Mitnehmen an. Bald schon wird er sein Angebot auch auf gekochte Speisen ausweiten, die der gebürtige Italiener direkt vor den Augen seiner Kunden zubereiten möchte.