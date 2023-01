Gegen 7 Uhr in der Früh kam am Freitag, dem 13. Jänner 2023, ein Holzlastwagen von einer Forststraße in der Ortschaft Salla (Gemeinde Maria Lankowitz) ab und drohte den Hang hinunterzustürzen. "Die Straße gab ein bisschen nach und wäre fast eingebrochen", sagt Michael Schrotter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Salla.