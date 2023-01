Einen gemütlichen Kaffee am Nachmittag, am Wochenende eine Runde Cocktails mit den Freunden – vor allem für junge Erwachsene sind Zusammentreffen wie diese wichtig. Im Bezirk Voitsberg mangelt es jedoch an Lokalen, in denen die junge Kundschaft sich ungezwungen entspannen, vernetzen oder auch feiern kann.