Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, und trotzdem steht in wenigen Tagen schon der erste Höhepunkt für Fans der Volks- und Schlagermusik: Am 20. und 21. Jänner findet in Bad Kleinkirchheim in Kärnten das große "Wenn die Musi spielt"-Winter-Open-Air statt. Mit dabei sind zahlreiche Schlagerstars, darunter Marc Pircher, Nik P., die Seer und die Nockis. Mit Natalie Holzner wird auch eine Sängerin aus dem Bezirk Voitsberg mit dabei sein.