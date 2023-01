Vormittags ist in der Fleischerei Passegger in Rosental wie immer viel los, viele Menschen besorgen gerade ihr Mittagessen oder eine Jause. Die elf Mitarbeiter in Verkauf und Produktion haben alle Hände voll zu tun und erfüllen freundlich die Wünsche der Kundschaft. Dass das Persönliche hier im Vordergrund steht, merkt man schon beim Betreten des Geschäftslokal. "Mit vielen Kunden, die schon seit Jahrzehnten zu uns kommen, sind wir per Du. Es kommen aber auch viele Junge zu uns", sagt Martina Passegger, die den Familienbetrieb gemeinsam mit Markus Schicho-Passegger seit 2014 führt. Und zwar bereits in der dritten Generation – vor 70 Jahren gründeten Bruno und Johanna Passegger die Fleischerei, deren Sohn Bruno und seine Frau Stefanie helfen heute noch regelmäßig im Geschäft mit.