Das Jahr 2023 bringt für die Straßen der Steiermark einiges an Erneuerungen: Die Bau- und Sanierungsvorhaben häufen sich. Vor allem die Autobahn wird an mehreren Stellen erneuert. So auch im Bezirk Voitsberg, wo eine 4 Kilometer lange Strecke im Bereich Mooskirchen in beiden Richtungen einer "Komplett-Erneuerung" unterzogen werden soll, wie es vonseiten der Asfinag heißt.