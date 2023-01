"Es ist derzeit wirklich nicht einfach", so fasst Manfred Prettenthaler, Spartensprecher der Gastronomie des Bezirks Voitsberg, die aktuelle Situation vieler Gastronominnen und Gastronomen zusammen. Auch er selbst ist mit seinem Traditionsgasthaus "Zur alten Post" bereits gezeichnet von der Teuerung und der schweren Suche nach Arbeitskräften (wir berichteten). So traf es auch das Burger-Lokal "Mein Lokal" in Pichling. Genau zwei Jahre nachdem das Restaurant in Köflach neu eröffnete, muss es nun endgültig seine Pforten schließen.