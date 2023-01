"Sternsingen. Millionen Schritte für eine gerechte Welt", so ist der Leitspruch eines Folders der Katholischen Jungschar zur heurigen Sternsingeraktion. Einige tausend Schritte von diesen Millionen legen auch die Kinder und Jugendlichen der Pfarre Stallhofen als königliche Hoheiten in diesen Tagen zurück. Seit rund 65 Jahren wird in den Pfarren dieser Brauch zum Anlass genommen, nicht nur die Weihnachtsbotschaft von der Geburt Christi zu verkünden, sondern auch um Spenden zu bitten. Dieses Geld wird Menschen in Entwicklungsländern, heuer speziell in Kenia, die unter Armut, Unrecht und Ausbeutung leiden, zur Verfügung gestellt.