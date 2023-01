Die Weihnachtsfeiertage laden jedes Jahr dazu ein, zur Ruhe zu kommen und einen besinnlichen Ausklang für das vergangene Jahr zu finden. In der Stadtgemeinde Köflach jedoch trat diese Ruhe zumindest für einige Personen augenscheinlich nicht ein: So fand man Teile der Innenstadt am Morgen des Stefanitags verwüstet vor.