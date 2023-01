Sport wird an der Mittelschule Voitsberg großgeschrieben, so sind die vier Sportklassen der Schule mit sieben Sportstunden pro Woche sehr aktiv. Zusätzlich ist die Schule bemüht, den Schülern auch die Emotionen und die Freude an einzelnen Sportveranstaltungen zu vermitteln, und so werden immer wieder regionale Sportevents besucht. Gegen Jahresende 2022 waren drei Klassen beim Meisterligaspiel der HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach gegen Erber UHK Krems live in der Sporthalle Köflach mit dabei.