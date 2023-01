Viele Menschen schalten am 1. Jänner das Radio ein, um sich mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker auf das neue Jahr einzustimmen. In Mooskirchen wird man 2023 die Gelegenheit haben, ein weiteres Neujahrskonzert anzuhören. Ein solches veranstaltet der Kulturverein Mooskirchen am 14. Jänner 2023 zum ersten Mal. "Eine Veranstaltung, die es bei uns bisher noch nie gegeben hat", freut sich Bürgermeister Engelbert Huber.