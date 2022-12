Das Jahr 2022 fing an, wie 2021 aufgehört hatte: Mit der Corona-Pandemie. Auch vor dem Bezirk Voitsberg machte das Virus nicht halt – ebenso wenig wie der Streit um Impfung und Co. Zu Jahresbeginn ließ ein Vorfall an der Volksschule Voitsberg die Wogen hochgehen. Ein neunjähriger Bub schrieb einen Test im Freien, weil sein Maskenbefreiungsattest nicht akzeptiert wurde.