"Jeder, ob groß oder klein, jung oder alt, ist herzlich willkommen!", so die Einladung der "Nachteulen" zum Spieletag. Der weststeirische Verein unter Gründer Stefan Waltensdorfer will am Freitag, dem 30. Dezember, ab 14 Uhr Spielefans in der Köflacher Rathauspassage versammeln. "Und nur, weil ich es so oft gefragt werde. Ja, wir sind ein Verein für bettnässende Kinder, aber zu Veranstaltungen wie dem Spieletag sind selbstverständlich alle, auch Erwachsene, herzlich eingeladen", erklärt Waltensdorfer.