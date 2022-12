Hier ein Krieg, dort eine Pandemie und Preissteigerungen in allen Bereichen. Dennoch will der Charityclub "Round Table Lipizzanerheimat" daran erinnern, dass es uns gut geht und es anderswo Menschen und Kinder gibt, die es viel schwerer haben. So könne sich ein Waisenkind in Rumänien nicht vorstellen, wie in Österreich Weihnachten gefeiert wird – immer noch im Überfluss des Konsums. Mit der Weihnachtspackerlaktion unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" von Round Table, Ladies Circle, und Club 41 Austria bereiten auch die Kinder aus dem Bezirk Voitsberg den Waisenkindern eine kleine Freude und bescheren ihnen ein schönes Weihnachtsfest.