Wäsche waschen, bügeln, putzen oder kochen – all das gehört zum Alltag eines jeden Elternteils, ob berufstätig oder nicht. Was diese täglichen Hausarbeiten an Zeitaufwand und Anstrengung bedeuten, konnten die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrgangs der Fachschule Maria Lankowitz im Rahmen des Projekts "Rollentausch" selbst erleben. Ebenso durften die Eltern in den Schulalltag ihrer Kinder eintauchen. "Wir sehen unsere Eltern jetzt auf jeden Fall mit anderen Augen", verraten Emma und Lea, die beide am Rollentausch teilgenommen haben.