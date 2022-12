Freitagfrüh hielt Glatteis und Eisregen die Einsatzkräfte in der ganzen Steiermark auf Trab. Ein Pkw kam heute Morgen auch in Edenberg bei Mooskirchen auf der eisglatten Straße von der Fahrbahn ab und schlitterte in den Straßengraben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen konnte das Auto mittels einer Seilwinde und Umlenkrolle bergen. Mit einem leichten Blechschaden konnte der Lenker die Fahrt anschließend fortsetzen.