Die Vogl Baumarkt GmbH hat im Bezirk Voitsberg lange Tradition. 1847 als Eisenwarenhandlung gegründet, stellt die Firma mittlerweile einen nicht aus dem Bezirk wegzudenkenden Arbeitgeber dar. Zwischen 70 und 75 Mitarbeiter werden im Baumarkt und Baustoffzentrum beschäftigt. So ist es kein Wunder, dass die Jubiläumsfeier des Unternehmens hohe Wellen schlägt: Um die 100 Personen fanden sich am Unternehmensstandort in Rosental ein, um der Familie Vogl zu gratulieren.