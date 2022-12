Nach einer coronabedingten Pause findet heuer wieder das traditionelle Christbaumtauchen am Pibersteinersee statt. Am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, kommen alle Taucher des Bereichsfeuerwehrverbands Voitsberg zusammen und werden Christbäume am Grund des Sees fixieren. Der Tauchgang ist nicht nur die letzte Übung im Jahr 2022, sondern zugleich ein Dank für unfallfreie Einsätze und Übungen.

Veranstaltet wird der Weihnachts-Tauchgang mit Christbaumversenken vom Tauchstützpunkt des Bereichsfeuerwehrverbandes mit Sitz in Stallhofen. "Ab 13 Uhr werden sich sieben Taucher wie für den Ernstfall anziehen und machen die geschmückten Bäume, die sie selbst mitbringen, unter Wasser in der Erde fest", erklärt Artur Holawat vom Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg. Im Team werden gewisse Strecken getaucht, mitunter werden die Bäume in bis zu 15 Metern Tiefe festgemacht und wieder an Land befördert.

Temperaturen um den Gefrierpunkt

Schon mehrmals war die Oberfläche des See bereits zugefroren, weshalb die Taucher mit einer Kettensäge ein Loch ins Eis schnitzen mussten. Dank der Tauchausrüstung stellt die Kälte aber kein Hindernis dar. "Es gibt Trocken- und Nassanzüge. Die Trockenanzüge sind ganz dicht, da dringt kein Wasser hindurch. Bei den Nassanzügen kommt eine dünne Wasserschicht hinein, die sich aber durch die Körpertemperatur erwärmt und man deswegen keine Körperwärme verliert, solange man im Wasser ist", erklärt Holawat. "Einmal gingen die Taucher aber auch nur mit Badehose ins Wasser und kamen dementsprechend knallrot wieder heraus", erzählt Holawat.

Sieben Feuerwehrkameraden aus dem Bezirk Voitsberg tauchen am Sonntag im Pibersteinersee ab © Robert CESCUTTI Pressefoto

Musikprogramm und Kekse

Wer Interesse hat, kann sich die Techniken sowie die Ausrüstung vor Ort von den Kameraden erklären lassen. Musikalisch stehen weihnachtliche Weisen auf dem Programm, für eine kleine Jause, Tee und Kekse ist gesorgt.