Nach 41 Dienstjahren – davon 20 Jahren am LKH Voitsberg – ging mit Annemarie Reicher die Stationsleiterin der Inneren Medizin am LKH Weststeiermark in Voitsberg in Pension. Obwohl sie sich auf die vermehrte Zeit mit Großfamilie und spannende Kreuzfahrten freut, flossen zum Abschied doch ein paar Tränen.