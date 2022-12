Wäre Corona nicht dazwischengekommen, würde heuer bereits das 50. Hallenfußballturnier in Köflach über die Bühne gehen. "So wird das eben erst zwei Jahre später passieren", sagt Obmann des ASK Köflach Harald Stückler. Die 48. Auflage des Turniers wird trotzdem in besonderer Erinnerung bleiben: Zu Ehren des langjährigen Obmanns Karl Bratschko, der im Februar verstorben ist und das Turnier bis 2019 selbst organisiert hat, wird es in seinem Sinne als "Karl-Bratschko-Gedenkturnier" weitergeführt.