Eva Birnstingl schaut konzentriert auf ihre Leinwand. Noch ist die 360 Quadratzentimeter große Fläche weiß. Doch Birnstingl hat sich bereits eine Vielzahl bunter Pastellkreiden zurechtgelegt. Tiere, Pflanzen und Menschen malt die Künstlerin besonders gerne und sucht bei ihren Motiven stets neue Herausforderungen. Sie ist eine von 18 Teilnehmenden, die in den Randkunst Ateliers und der Medienwerkstatt der Lebenshilfe in Lieboch beschäftigt sind. Es handelt sich dabei um eine Werkstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen, die vor genau 20 Jahren als Malgruppe in Söding gegründet wurde und mittlerweile eine etablierte Größe in der Kunstszene ist.