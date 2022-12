Wie wichtig es für das spätere Berufsleben ist, Auslandserfahrung zu sammeln und die Scheu vor dem Anwenden der gelernten Fremdsprachen abzulegen, erlebten Schülerinnen und Schüler der HAK Voitsberg unlängst selbst. Eine Projektgruppe machte mit den Partnerschulen das deutsche Ruhrgebiet unsicher, während zwei Schülerinnen ein Auslandspraktikum bei einer Partnerfirma absolvieren konnten.

"Am schönsten für mich war der Austausch mit den Schülern aus anderen Ländern", schwärmt Medina Gashi, Schülerin der HAK Voitsberg über ihren Erasmus-Auslandsaufenthalt im November. Gemeinsam mit sieben weiteren Schülern ihrer Klasse verbrachte sie fünf Tage im deutschen Herne, einer Großstadt im Ruhrgebiet. "Unsere Projektpartner aus Italien, der Türkei und Litauen waren ebenfalls bei der Partnerschule in Herne eingeladen. Gemeinsam haben wir zum Thema 'internationale Freundschaften' gearbeitet", berichtet die Schülerin begeistert.

Kölner Dom und Bergbaumuseum

Das Programm der Woche war prall gefüllt mit kulturellen, aber auch gruppendynamischen Aktivitäten: Neben dem Besuch von Köln und einer Foto-Challenge in der Stadt, dem Besuch der Henrichshütte in Hattingen und dem Deutschen Bergbaumuseum in Bochum wurde auch viel mit den Schülern der Partnerschulen gearbeitet, diskutiert und präsentiert. "Unsere Gruppen waren immer bunt gemischt, deshalb war es wichtig, sich verständigen zu können. Die Sprachbarriere war aber kein großes Hindernis", schmunzelt Gashi und erzählt etwa von musikalischen Italienern oder introvertierten Litauern. In zahlreichen Workshops vertieften die Schüler das Thema "Freundschaft", verfassten Texte, gestalteten Plakate, präsentierten ihre Ergebnisse, sangen gemeinsam Lieder und schlossen ganz nebenbei neue Freundschaften.

Schüler der HAK Voitsberg besuchten die deutsche Stadt Hattingen © HAK Voitsberg

Zu Gast bei kroatischem Software-Entwickler

Keine Partnerschulen, sondern Partnerfirmen stehen im Zentrum der zweiten Erasmus+ Projektschiene der HAK Voitsberg. So hatten Bahar Kücükyasar und Leonie Pendl die Möglichkeit, Ende Oktober bei der kroatischen Niederlassung der Firma TAGnology, die auch einen Standort in Voitsberg hat, ein Praktikum zu absolvieren. Erfahrungen sammeln und den Lebenslauf für das spätere Berufsleben aufpeppen – das Ziel hatten beide Schülerinnen schon vorher. "Ich kam mir wirklich wie eine Business-Lady vor. Wir durften in alle Bereiche der Firma schnuppern, haben den Alltag begleitet und viele Fotos erstellt, die für Werbung und Marketing verwendet werden. Ebenso durften wir im Social Media-Bereich der Firma mitarbeiten", erzählt Bahar Kücükyasar und fügt hinzu: "Ich bin froh, dass uns Professor Zotter diese Chance auf eine Auslandserfahrung gegeben hat und wir freuen, dass wir im Sommer auf einen längeren Praktikumsaufenthalt eingeladen wurden."

Betreuerin Kristina Kostel, Leonie Pendl, Bahar Kücükyasar und Wolfgang Zotter bei der Firma "TAGnology" © HAK Voitsberg

Auch Projektkoordinator Wolfgang Zotter ist zufrieden: "Die doppelte Akkreditierung unserer Schule ist österreichweit nur wenigen Schulen gelungen. "Wir bieten sowohl für Berufs- als auch für Schulbildung Projekte an, die über Erasmus+ finanziert werden. So können die Schüler einzigartige Erfahrungen sammeln." Die leuchtenden Augen der Schüler, wenn sie von ihren Erlebnissen berichten, bestätigen diese Worte eindeutig.