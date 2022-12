Sämtliche Vorstellungen von "Honigmond" in den Prunkräumen vom Schloss Piber waren in den vergangenen Wochen ausverkauft, am 9. und 10. Dezember neigt sich das aktuelle Gastspiel vom Theater Absolut dem Ende zu - auch für diese Termine gibt es keine Karten mehr. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es dafür eine Wiederaufnahme der ersten Indoor-Produktion "Was Frauen wollen". Die Komödie feiert am 8. Februar 2023 in den Prunksälen Premiere, bis 5. März sind weitere neun Vorstellungen angesetzt.