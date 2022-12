Zu aufsehenerregenden Szenen kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr beim Billa PLUS in der Grazer Vorstadt in Voitsberg. Nachdem ein Ladendieb im Supermarkt beobachtet worden war, fuhren zwei Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht vor das Eingangsportal des Geschäfts, um dem mutmaßlichen Täter den Fluchtweg zu versperren.

Der Polizei gelang, es den 55-jährigen Ladendieb noch im Supermarkt nahe dem Voitsberger Hauptplatz zu stellen. Der Ladendieb war wenig erfreut über die Anwesenheit der Polizei und verhielt sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv. Den einschreitenden Beamten war es nicht möglich, die Situation verbal zu deeskalieren.

In diesem Lebensmittelmarkt in Voitsberg zuckte der ertappte Ladendieb aus © Rainer Brinskelle

Polizisten am Kragen gepackt

Schließlich packte der 55-Jährige einen der Polizisten am Kragen und schrie ihn an. Daraufhin zwangen ihn die Polizisten zu Boden und nahmen ihn fest. Der Ladendieb bedrohte den Beamten sogar mit dem Umbringen.

Der Mann wurde daraufhin in die Polizeidienststelle gebracht. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.