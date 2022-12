Für die meisten Kinder in Österreich ist Weihnachten fast schon selbstverständlich ein Fest der erfüllten Wünsche. Doch nicht in allen Teilen der Welt können Eltern ihren Kindern Geschenke bieten. Aus diesem Grund startete die Österreichische Lebensrettungsgesellschaft die "Weihnachtskiste"-Aktion, im Zuge derer die Mooskirchner Volkspartei die Menschen in der Gemeinde dazu aufrief, Weihnachtsgeschenke für rumänische Kinder in schwierigen Verhältnissen zu sammeln.

74 Weihnachtspakete wurden innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden gesammelt © Gemeinde Mooskirchen

Am 3. Dezember trafen die selbsternannten Christkinder und Weihnachtsmänner in der Aula der Volksschule Mooskirchen zusammen, um ihre Geschenke abzugeben - bereits verpackt und beschriftet. Innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden wurden 74 Weihnachtspakete gesammelt. Mit musikalischer Umrahmung der Musikschüler wurde im vorweihnachtlichen Beisammensein auch Kinderpunsch und Glühwein geschlürft.

Für musikalische Umrahmung der Musikschüler wurde ebenfalls gesorgt © Gemeinde Mooskirchen

Übergabe in Rumänien

Davy Koller, Präsident der Österreichischen Lebensrettungsgesellschaft, von der die Aktion ausgeht, zeigt sich begeistert von der Spendenfreudigkeit der Mooskirchner. Er wird die Weihnachtspakete persönlich vor die Haustür der Kinder in Rumänien bringen.