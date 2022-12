Im Ortsteil Kalchberg in Stallhofen will eine steirische Firma, die für die Verwaltung von Immobilien zuständig ist, ein leer stehendes Gebäude nutzen, um Geflüchteten aus der Ukraine eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Bordell nahe der Grenze zu St. Bartholomä, welches vor einiger Zeit in eine Arbeiterunterkunft umfunktioniert wurde. Bei einer ersten Besichtigung des Gebäudes seitens des Landes Steiermark wurden einige Mängel festgestellt. Diese wollen die Eigentümer nun beheben, ehe es zu einer weiteren Besichtigung kommt.