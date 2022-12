Am Montag, dem 5. Dezember, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach am Vormittag zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert. Eine Frau mit ihrem Baby war beim Luckner in Richtung Söding unterwegs und kam mit ihrem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab.